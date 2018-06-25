Этим летом на Азовском побережье стали все чаще замечать необычайно крупных медуз, нехарактерных для этого моря. За короткое время этим морские существа заполонили всю прибрежную полосу воды, пишет со ссылкой на .

Вскоре выяснилось, что новый вид медуз отличается не только внушительными размерами, но и своими опасными свойствами. Так, многие отдыхающие начали жаловаться на то, что прикосновение к таким медузам вызывает заметные ожоги.

Судя по фотографиям с Азовского моря, речь идет о медузах корнерот (Rhizostoma pulmo) — самом крупном виде медуз, распространенном в Черном и Средиземном морях. Эти существа могут достигать 50-60 см в диаметре и весить до 10 кг.

Они обладают ядовитыми стрекательными клетками, которые и вызывают ожоги на коже человека. Яд этих медуз не опасен для здоровья и может лишь вызывать небольшое раздражение кожи, которое со временем проходит самостоятельно.

Ранее уже писали о курьезном случае на побережье Херсона. Местная жительница опубликовала в соцсетях фотографию, на которой видно, как над головами дельфинов у побережья «летают» медузы.

«Впервые наблюдала картину, как дельфин играл с медузами, подбрасывая их в воздух. После таких игрищ медузы разлетались на кусочки. Снять успела лишь маленький фрагмент этого зрелища», — написала женщина.

Впрочем, как отмечают СМИ, явление не столь уж уникальное. В разных уголках мира часто наблюдали, как дельфины играют медузами, как мячами.

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