уволен из "Аль Ахли". Украинский тренер не проработал и года в Саудовской Аравии. В начале прошлого лета подписал договор договор по схеме 1 + 1. То есть, в случае удовлетворения сотрудничеством со всех сторон соглашение автоматически продолжалось. В клубе решили, что Ребров не справился с задачами.

В первую очередь, причиной такого решения со стороны саудитив является отсутствие улучшения результата с предыдущим сезоном. " Аль Ахли" так и остался на уровне полуфинала Азиатской Лиги чемпионов, не смогши в полуфинале пройти принципиального соперника - иранский "Персеполис" - и опять стал только вторым в чемпионате,передает со ссылкой на .

Такой же результат имел прошлого сезона предшественник Реберная швейцарец Кристиан Гросс. В этом сезонов была хорошая возможность выиграть первенство Саудовской Аравии. В предпоследнем туре "Аль-Ахли" принимал дома главного конкурента "Аль-Хиляль", который имел только на одно очко больше. Но матч закончился со счётом - 0:0 и прошёл при большом преимуществе "Аль-Хилаля".

Хотя по наполнению игры " Аль Ахли" существенно вырос при Реброве. Обычно, на Ближнем Востоке команды играют довольно медленно, преимущественно в надежде на индивидуальные качества игроков. При Реброве " Аль Ахли" стал играть довольно агрессивно, первым номером, через командные действия. Это отразилось и на результате. Если в прошлом сезоне расстояние между первым и вторым местом было 11 очков, то в этом - только одно. Выиграли группу Азиатской Лиги чемпионов.

По наполнению игры " Аль Ахли" существенно вырос при Реброве

"Ребров смог сделать игру команды неприсущей для арабских футбольных клубов. Игроки " Аль Ахли", как правило, активно действовали с самого начала игры, пытаясь обеспечить нужный результат еще в первом тайме. Было много желания, коллективных действий", - говорит блоггер Денис Вознюк, который следит за футболом на Ближнем Востоке.

Не так давно писали о конфликте Реброва с Аль Сома. Это ведущий игрок " Аль Ахли", один из лучших бомбардиров чемпионата. Аль-Сома остался неудовлетворен тем, что Ребров заменил его по ходу решающей игры в чемпионате против " Аль Хиляля". Игрок покрутил пальцем около виска, не подошел к тренеру после замены и поехал со стадиона не на клубном автобусе, а на собственном авто. Потом в СМИ выразил неудовлетворение собственной заменой и отказом тренера играть в двух нападающих, когда нужно было забивать. Сказал, что Реброва от отставки спасет только победа в чемпионате или Азиатской Лиге чемпионов . Обычно, в таких ситуациях на Ближнем Востоке собственники клубов становятся на сторону местных игроков, а не иностранных тренеров.

Интересно будет наблюдать, как дальше сложится тренерская судьба Реброва. Все таки, он получил громадный опыт. Смог собрать вокруг себя интересный тренерский штаб, имеет собственное видение футбола.

На Ближнем Востоке собственники клубов становятся на сторону местных игроков, а не иностранных тренеров

" Я считаю, что Ребров состоялся как тренер. За последние 4 сезона дважды выигрывал чемпионат Украины, дважды становился вице чемпионом. Имел достижения в Лиге чемпионов 1/8 финала, и Лиге Европы четвертьфинал. Знание английского большой плюс. В Европе большая конкуренция между тренеров. Нужно иметь крепкое лобби. Думаю, что он свое место найдет. Лично мне, стиль и виденье футбола Ребровым импонируют", - говорит футбольный менеджер Вячеслав Заховайло.

На восток игроки и тренеры едут за хорошими личными контрактами. Уровень местного футбола невысок. Внимания европейских клубов к местному футболу нет. Вернуться из Саудовской Аравии на хорошее место в Европе очень трудно. Нужно будет строить себе репутацию практически с нуля.

"После Саудовской Аравии Ребров вряд ли получит серьезное предложение из Европы, - добавляет Денис Вознюк. - Футбольная история говорит, что после Азии трудно возвращаться в Европу. Можно думать о том, чтобы остаться на Ближнем Востоке. Есть перспективы в ОАЕ. Местная " Аль Джазира" провалилась в чемпионате и Азиатской Лиге чемпионов . Сборная не поедет на Кубок Мира".

работал главным тренером киевского "" три сезона.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира