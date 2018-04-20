С начала суток на Донбассе погиб один военный

На Донецком направлении из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" боевики обстреляли позиции ВСУ неподалеку Лебединского, выпустив 40 реактивных снарядов. Также близко Лебединского применяли 82-мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, - сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции в Facebook .

Кроме того, из 122-мм артиллерии и 120-мм минометов оккупанты открывали огонь по защитникам Широкино и Водяного. Минометы калибра 120 мм агрессор применил близко Новотроицкого, гранатометы и стрелковое оружие - в районе Шахты Бутовка, Водяного, Песков и Опытного, а стрелковое оружие - у Авдеевки и Новотроицкого.

На Луганском направлении с запрещенной 122-мм артиллерии боевики вели огонь по опорным пунктам ВСУ в районе Попасной, из вооружения БМП - под Крымским, а из стрелкового оружия - близко Новолуганского.

"К сожалению, в результате вражеского огня один украинский защитник погиб. Еще один военнослужащий получил ранения. Пострадавшего доставили в лечебное учреждение, ему оказали необходимую медицинскую помощь", - отмечается в сообщении.