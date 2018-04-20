В детскую больницу в Луганской области с пищевым отравлением попали 12 детей, которые были участниками мероприятия, организованного благотворительным фондом в Северодонецке. Об этом сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз на своей странице в Facebook, передает .

"Сейчас нахожусь в областной детской больнице, куда с пищевым отравлением попали 12 детей - участников мероприятия, организованного благотворительным фондом в Северодонецке", - говорится в сообщении.

Отмечено, что двое детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Остальные - в состоянии средней тяжести.

Прокуратура Луганской области возбудила уголовное производство.

Напомним, более десяти воспитанников одного из дошкольных учреждений в Збараже в Тернопольской области госпитализировали с признаками отравления. В результате эпидрасследования выяснилось, что причиной отравления детей были сырые куриные яйца, инфицированные сальмонеллой. Впоследствии количество случаев заболеваний возросло до 27, из которых 23 - между детей.

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