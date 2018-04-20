Госдепартамент США должен рассмотреть вопрос о том, чтобы включить эту страну в список государственных спонсоров терроризма наряду с ее близкими союзниками Ираном и Сирией.

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Несмотря на то, что власть Трампа и конгресс за последний год ввели серию беспрецедентных санкций против России, президент Владимир Путин еще упорнее наносит серьезный убыток международному миру и стабильности. Об этом сообщает "Экономика от Пророка", информирует svodka.net.

Наряду с усилением финансовых санкций против Путина и его окружения в американском колчане есть еще одна стрела, которая усилит дипломатическое давление на Россию. Госдепартамент должен рассмотреть вопрос о том, чтобы включить эту страну в список государственных спонсоров терроризма наряду с ее близкими союзниками Ираном и Сирией.

Нравственные доводы в пользу такого шага вполне логичны. Россия нападала на своих соседей Грузию и Украину; она поддерживает жестокий режим Башара аль-Асада и наших врагов в Афганистане; она ведет активную информационную войну против западных демократий и между прочего, вмешивалась в 2016 году в американские выборы.

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На этой неделе Организация по запрещению химического оружия объявила, что Кремль переступил еще одну немыслимую прежде черту. Она подтвердила выводы британского правительства о том, что российское боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия под названием «Новичок» было использовано для отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в английском городе Солсбери. Эта набег привела также к госпитализации сотрудника британских правоохранительных органов, который прибыл на место происшествия, и нескольких прохожих.

Россия эти обвинения отвергает, но доказательства неоспоримы. Собственно, как и значение этой атаки. Теперь Россия официально несет ответственность за нападение с применением химического оружия на члена НАТО на его собственной территории. Это вопиющее нарушение суверенитета нашего ближайшего союзника. И оно требует серьезного ответа США.

А до этого поразительного подтверждения была ужасная химическая нападение Асада против собственного народа в Сирии. Он остается у власти лишь благодаря тому, что Кремль оказывает ему огромную дипломатическую, военную и экономическую поддержку. Применение химического оружия против гражданского населения противозаконно по нормам международного права и в соответствии с требованиями Конвенции о запрещении химического оружия. На самом деле, противозаконная химическая программа Сирии является одной из причин, по которым США называют эту страну государственным спонсором терроризма.

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Есть также свидетельства того, что Россия в сирийском конфликте поддерживает обе стороны. Она защищает кровавый режим Асада и одновременно разжигает радикальное повстанческое движение против него. Украинские средства массовой информации сообщают, что Россия оказывает материальную помощь «Исламскому государству», а также содействие в вербовке. Согласно этим сообщениям, в рядах «Исламского государства» сегодня воюют тысячи русскоязычных джихадистов.

Мы также знаем, что Россия наращивает поддержку антиамериканским боевикам в Афганистане. 9 февраля 2017 года генерал Джон Николсон, командующий американскими войсками в Афганистане, заявил сенатскому комитету по делам вооруженных сил, что Россия начала публично признавать законным «Талибан», дабы «подорвать позиции США и НАТО».

Более того, Россия, судя по всему, не собирается прекращать свою незаконную и аморальную войну против Украины. Когда она в 2014 году оккупировала Крым, а затем поддержала пророссийских марионеток в Донбассе, мировое общество не сумело должны образом отреагировать на продолжающуюся по этот день российскую агрессию, и за это пришлось заплатить огромную цену. В ходе этой войны более 10 тысяч украинцев погибли и более 1,7 миллиона стали беженцами. 17 июля 2014 года российские ставленники сбили гражданский авиалайнер, убив всех находившихся на борту людей в количестве 298 человек, включая одного американца.

По этой причине я намерен выступить с законодательной инициативой, потребовав от Госдепартамента в течение 90 дней определить, соответствует ли Российская Федерация критериям государственного спонсора терроризма. Если ответ будет положительный, России будет ограничена американская иностранная помощь, против нее будет введен запрет на экспорт продукции американской оборонной промышленности, будут ограничены продажи определенных американских товаров гражданского и военного назначения, а также применены иные финансовые и прочие ограничения. Многие из этих мер уже должны действовать в соответствии с Законом о противодействии противникам Америки с помощью санкций, а власть Трампа рассматривает дополнительные меры.

Кое-кто будет утверждать, что если наклеить столь возмутительный и низкий ярлык на ведущую мировую державу, которая является постоянным членом Совета Безопасности ООН, это не заставит ее отступить, и может еще больше навредить российско-американским отношениям, которые и без того оказались на рекордно низком уровне. Это важные политические вопросы, и именно следовательно я со своим предложением оставляю последнее слово профессионалам из Госдепартамента.

Но и без того ясно, что вина за сегодняшнее недоверие и напряженность между Москвой и Вашингтоном целиком и полностью лежит на Кремле с его отвратительным поведением. Мы должны предпринять любые дипломатические шаги, которые необходимы для защиты наших союзников и нашей демократии, а также для сдерживания реваншистской России, которая полна решимости переписать историю и создать угрозу нашему образу жизни.

Кори Гарднер — республиканец из Колорадо, член сенатского комитета по международным делам.

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