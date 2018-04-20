Газпром заявил, что Украина должна обосновать экономическую целесообразность транзита через свою территорию

Переговоры по этому поводу с "Нафтогазом Украины" к результату не привели.

"Газпром" готов вести переговоры с НАК "Нафтогаз Украины" о транзите газа после 2019 года. Однако Украина должна обосновать экономическую целесообразность транзита через свою территорию", - сказал глава Газпрома Алексей Миллер, передает "Интерфакс-Украина" .

Напомним, "Газпром" отказался выполнить решение Стокгольмского арбитража , сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" по итогам встречи с представителями российского газового монополиста, которая состоялась на прошлой неделе для обсуждения дальнейших действий после двух побед "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже.