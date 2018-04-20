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Переговоры "Нафтогаза" и "Газпрома" закончились безрезультатно
20.04.2018 21:56
Переговоры "Нафтогаза" и "Газпрома" закончились безрезультатно
Газпром заявил, что Украина должна обосновать экономическую целесообразность транзита через свою территорию
"Газпром" направил в Стокгольмский арбитраж документы для расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку газа и его транзит через территорию Украины.
Переговоры "Нафтогаза" и "Газпрома" закончились безрезультатно Фото: ТАСС

Переговоры по этому поводу с "Нафтогазом Украины" к результату не привели.

"Газпром" готов вести переговоры с НАК "Нафтогаз Украины" о транзите газа после 2019 года. Однако Украина должна обосновать экономическую целесообразность транзита через свою территорию", - сказал глава Газпрома Алексей Миллер, передает "Интерфакс-Украина".

Напомним, "Газпром" отказался выполнить решение Стокгольмского арбитража, сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" по итогам встречи с представителями российского газового монополиста, которая состоялась на прошлой неделе для обсуждения дальнейших действий после двух побед "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже.

28 февраля Нафтогаз заявил, что "Газпром" обязали выплатить $2,56 млрд Украина. По словам председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, решение арбитража имеет более тысячи страниц. Он добавил, что срок уплаты для "Газпрома" начинается со следующего дня - то есть 1 марта 2018 года.

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