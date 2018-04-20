К 2050 году население Украины уменьшится на 36%. Об этом сообщает со ссылкой на метариал издания Bloomberg.

“Учитывая такой негативный тренд для стран Балтии, еще хуже ситуация только в Молдове и Украине, которые к 2050 году потеряют 51% и 36% своего населения соответственно”, — сообщает Bloomberg.

Несмотря на стремительное падение населения, страны бывшего социалистического блока в топе государств мира, которые относятся наиболее враждебно к приему иностранных мигрантов.

“Так, 9 из 10 стран с самым низким уровнем восприятия иностранных мигрантов — страны бывшего „восточного блока“, между которых 3 балтийские государства”, — сообщает Bloomberg.

Как сообщал за два месяца количество украинцев уменьшилось более чем на 40 тысяч человек.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира