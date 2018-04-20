После того как школа примет всех первоклассников, живущих по соседству, оставшиеся свободные места будут заполнять путем жеребьевки, сообщила министр образования Лилия Гриневич. Гриневич сообщила, что критерии проведение жеребьевки Минобразования прописывает вместе с Минюстом Фото: Лілія Гриневич / Facebook Министр сообщила, что после того как школа примет всех первоклассников, живущих по соседству, оставшиеся свободные места будут заполнять путем жеребьевки."Мы решили выписать очень четкие критерии к этой лотерее. Жеребьевкой будет решаться, кто попадет на свободные места, то есть жеребьевка будет применяться только при наличии свободных мест", – сказала Гриневич. Она отметила, что критерии проведение жеребьевки Минобразования прописывает вместе с Минюстом."Я назову базовые критерии. Во-первых, жеребьевка должна происходить в присутствии родителей. Во-вторых, ящик или лотерейный барабан должен быть прозрачным. Я думаю, это не будет проблема, у нас и выборы проводятся с прозрачными ящиками. Главный вопрос – чтобы каждая бумажка была одинаковой, без пометок и чтобы вытягивал бумажки человек, который представляет родителей и будет выбран в день проведения жеребьевки", – рассказала Гриневич.Она добавила, что это будет происходить в школах, которые считаются престижными, и у них должна быть возможность провести интернет-трансляцию, или же ее могут провести родителям на телефоне для того, чтобы процедура была максимально прозрачной. 5 сентября Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом закон "Об образовании". 28 сентября он вступил в силу.Документ вводит 12-летнее школьное образование и должность образовательного омбудсмена, а также расширяет использование украинского языка в обучении. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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