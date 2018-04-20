Суд взял под стражу подозреваемого в совершении ДТП в Кривом Роге

Суд принял решение избрать фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей вплоть до 13 июня, - сообщает Общественное .

Следственный судья выбрал этот меру пресечения с учетом рекомендации врачей.

Решение суда не предусматривает возможности внесения залога подозреваемым.

Напомним, в Кривом Роге в результате ДТП погибли девять человек , более десяти получили ранения. Произошло столкновение автомобиля Mazda, маршрутки и автобуса предприятия "Арселор Миттал Кривой Рог".

Все погибшие находились в маршрутке.