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Суд взял под стражу подозреваемого в совершении ДТП в Кривом Роге
20.04.2018 22:04
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Суд взял под стражу подозреваемого в совершении ДТП в Кривом Роге

Суд в Кривом Роге решил взять под стражу мужчину, подозреваемого в совершении ДТП в центре города, в результате которого погибли 9 человек.
Суд взял под стражу подозреваемого в совершении ДТП в Кривом Роге Фото: Первый городской

Суд принял решение избрать фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей вплоть до 13 июня, - сообщает Общественное.

Следственный судья выбрал этот меру пресечения с учетом рекомендации врачей.

Решение суда не предусматривает возможности внесения залога подозреваемым.

Напомним, в Кривом Роге в результате ДТП погибли девять человек, более десяти получили ранения. Произошло столкновение автомобиля Mazda, маршрутки и автобуса предприятия "Арселор Миттал Кривой Рог".

Все погибшие находились в маршрутке.

Позже стало известно, что водитель автомобиля Mazda перед столкновением очень спешил на вокзал, а маршрутку не успели увидеть за деревьев.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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