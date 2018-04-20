|Суд взял под стражу подозреваемого в совершении ДТП в Кривом Роге
|20.04.2018 22:04
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Суд взял под стражу подозреваемого в совершении ДТП в Кривом Роге
Фото: Первый городской
Суд принял решение избрать фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей вплоть до 13 июня, - сообщает Общественное.
Следственный судья выбрал этот меру пресечения с учетом рекомендации врачей.
Решение суда не предусматривает возможности внесения залога подозреваемым.
Напомним, в Кривом Роге в результате ДТП погибли девять человек, более десяти получили ранения. Произошло столкновение автомобиля Mazda, маршрутки и автобуса предприятия "Арселор Миттал Кривой Рог".
Все погибшие находились в маршрутке.
Позже стало известно, что водитель автомобиля Mazda перед столкновением очень спешил на вокзал, а маршрутку не успели увидеть за деревьев.
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