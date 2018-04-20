В последнем матче юниорского чемпионата мира по хоккею в дивизионе В1 украинская сборная со счетом 6:0 обыграла Румынию и заняла итоговое первое место. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Украинские хоккеисты выиграли четыре поединка из пяти Фото: Федерація хокею України / Facebook В последнем поединке турнира украинцы разгромили сборную Румынию со счетом 6:0 и за счет победы в личной встрече опередили главного конкурента – сборную Австрии.Таким образом, в следующем сезоне юниоры из Украины будут играть во втором по силе дивизионе.Всего на турнире сборная Украины провела пять матчей, проиграв только японцам. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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