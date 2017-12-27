Транспортный комитет Верховной Рады наработал целую серию законопроектов, цель которых – практическая поддержка отрасли, заявил народный депутат от Блока Петра Порошенко, председатель парламентского Комитета по вопросам транспорта Ярослав Дубневич, подводя итоги 2017 года. Ярослав Дубневич: Сегодня невооруженным глазом видно, что ситуация на дорогах улучшается Фото: Олег Федонюк / Facebook Год назад Рада приняла законы, которые дали старт реформированию дорожной отрасли, но качественные автобаны в стране появятся только при участии бизнеса, написал народный депутат от Блока Петра Порошенко, председатель транспортного комитета Ярослав Дубневич в своем блоге на сайте "Обозреватель". "Сегодня невооруженным глазом видно, что ситуация на дорогах улучшается. В течение года работы продолжались – несмотря на сложности. А их хватало – довольно вспомнить только проблемы с перевозкой сыпучих материалов для дорожных работ, с которыми столкнулись осенью из-за нехватки локомотивов на "Укрзалізниці" (УЗ). Об активизации работ на дорогах свидетельствует и статистика. По сравнению с 2016-м протяженность реконструированных и отремонтированных трасс увеличилась вдвое – с 950 до 2160 км, – пишет нардеп. – Принятие законов о передаче дорог местного значения на содержание местным облгосадминистрациям и создании Государственного специального дорожного фонда в составе госбюджета (которые были вынесены на голосование еще осенью прошлого года) дало старт реформированию всей дорожной отрасли".По мнению Дубневича, важную роль в дорожном строительстве сыграл так называемый таможенный эксперимент – с сентября 2015 года часть таможенных сборов в ряде областей идет на ремонт дорог местного значения, позже эту практику распространили по всей стране. В 2017 году опыт решили продлить. "Речь идет не только о поддержке финансовой (благодаря ему удалось собрать около 5,4 млрд грн, из которых более 3 млрд уже потрачено на ремонт дорог), но и об общественно-политической: он побудил к сотрудничеству таможню, бизнес и власть на местах и дисциплинировал всех участников процесса. Депутаты комитета дали добро на продолжение таможенного эксперимента еще на два года: до 2020-го", – отметил политик.Автодороги следует защищать законодательно, считает Дубневич, так как нарушения при их эксплуатации приводят к регулярному разрушению отремонтированного покрытия."Если по ним будут ездить сверхтяжелые автомобили – значительного, в том числе и преждевременного, разрушения не избежать. Сегодня существенная часть грузов перевозится по автодорогам. Причин тому немало, одна из них – ситуация на УЗ и отсутствие надлежащего весового контроля на автодорогах. Нарушение перевозчиками установленных весовых и габаритных норм – к сожалению, явление почти обыденное. Поэтому наш комитет поддержал депутатские проекты касательно усиления ответственности за несоблюдение весовых и габаритных ограничений для коммерческого автотранспорта и расширения круга субъектов, которые должны ее нести", – сообщил нардеп.В частности, по словам нардепа, ожидают своего принятия законопроект № 6644, который предусматривает наблюдение за нарушителями весового контроля и вводит солидарную ответственность перевозчика, грузоотправителя и водителя, и законопроект № 6766, что должен урегулировать строительство и эксплуатацию автодорог на условиях концессии."Можно много и часто говорить о том, что мы стремимся в Европу, что нас там ждут – но пока наши дороги не объединятся с европейской транспортной системой сетью путей, пока наша дорожная инфраструктура не станет соответствовать мировым стандартам, а на пунктах пропуска будут продолжаться дикие очереди, Европа к нам не зайдет. И к себе не очень впустит. Что от нас требуется? Развитие международных пунктов пропуска на границах (их пересечение должно быть максимально упрощенным и комфортным) и – развитие наших дорог государственного значения. Причем, не только за государственный счет, но и при привлечении инвестиционного капитала", – считает автор. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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