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Ярослав Дубневич: Пока наша инфраструктура не соответствует мировым стандартам, Европа к нам не зайдет
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27.12.2017 15:02
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Транспортный комитет Верховной Рады наработал целую серию
законопроектов, цель которых – практическая поддержка отрасли,
заявил народный депутат от Блока Петра Порошенко, председатель
парламентского Комитета по вопросам транспорта Ярослав Дубневич,
подводя итоги 2017 года. Ярослав Дубневич: Сегодня
невооруженным глазом видно, что ситуация на дорогах улучшается
Фото: Олег Федонюк / Facebook Год назад Рада приняла законы,
которые дали старт реформированию дорожной отрасли, но качественные
автобаны в стране появятся только при участии бизнеса, написал
народный депутат от Блока Петра Порошенко, председатель
транспортного комитета Ярослав Дубневич в своем блоге на
сайте "Обозреватель". "Сегодня невооруженным глазом
видно, что ситуация на дорогах улучшается. В течение года
работы продолжались – несмотря на сложности. А их
хватало – довольно вспомнить только проблемы с перевозкой
сыпучих материалов для дорожных работ, с которыми столкнулись
осенью из-за нехватки локомотивов на "Укрзалізниці" (УЗ). Об
активизации работ на дорогах свидетельствует и статистика. По
сравнению с 2016-м протяженность реконструированных и
отремонтированных трасс увеличилась вдвое – с 950 до 2160
км, – пишет нардеп. – Принятие законов о передаче
дорог местного значения на содержание местным облгосадминистрациям
и создании Государственного специального дорожного фонда в составе
госбюджета (которые были вынесены на голосование еще осенью
прошлого года) дало старт реформированию всей дорожной отрасли".По
мнению Дубневича, важную роль в дорожном строительстве сыграл так
называемый таможенный эксперимент – с сентября 2015 года часть
таможенных сборов в ряде областей идет на ремонт дорог местного
значения, позже эту практику распространили по всей стране.
В 2017 году опыт решили продлить. "Речь идет не только о
поддержке финансовой (благодаря ему удалось собрать около 5,4 млрд
грн, из которых более 3 млрд уже потрачено на ремонт дорог), но и
об общественно-политической: он побудил к сотрудничеству таможню,
бизнес и власть на местах и дисциплинировал всех участников
процесса. Депутаты комитета дали добро на продолжение таможенного
эксперимента еще на два года: до 2020-го", – отметил
политик.Автодороги следует защищать законодательно, считает
Дубневич, так как нарушения при их эксплуатации приводят к
регулярному разрушению отремонтированного покрытия."Если по ним
будут ездить сверхтяжелые автомобили – значительного, в том
числе и преждевременного, разрушения не избежать. Сегодня
существенная часть грузов перевозится по автодорогам. Причин тому
немало, одна из них – ситуация на УЗ и отсутствие надлежащего
весового контроля на автодорогах. Нарушение перевозчиками
установленных весовых и габаритных норм – к сожалению, явление
почти обыденное. Поэтому наш комитет поддержал депутатские проекты
касательно усиления ответственности за несоблюдение весовых и
габаритных ограничений для коммерческого автотранспорта и
расширения круга субъектов, которые должны ее нести", –
сообщил нардеп.В частности, по словам нардепа, ожидают своего
принятия законопроект № 6644, который предусматривает наблюдение за
нарушителями весового контроля и вводит солидарную ответственность
перевозчика, грузоотправителя и водителя, и законопроект №
6766, что должен урегулировать строительство и эксплуатацию
автодорог на условиях концессии."Можно много и часто говорить о
том, что мы стремимся в Европу, что нас там ждут – но пока
наши дороги не объединятся с европейской транспортной системой
сетью путей, пока наша дорожная инфраструктура не станет
соответствовать мировым стандартам, а на пунктах пропуска будут
продолжаться дикие очереди, Европа к нам не зайдет. И к себе не
очень впустит. Что от нас требуется? Развитие международных пунктов
пропуска на границах (их пересечение должно быть максимально
упрощенным и комфортным) и – развитие наших дорог
государственного значения. Причем, не только за государственный
счет, но и при привлечении инвестиционного капитала", –
считает автор.
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