Национальный комитет Демократической партии подал многомиллионный иск в суд на правительство России, предвыборную команду президента Дональда Трампа и организацию WikiLeaks.

Иск подали в окружной суд Манхэттена. Сотрудников предвыборной кампании Трампа обвиняют в сговоре с руководством России и российской военной разведкой, чтобы навредить кандидатке в президенты от демократов Хиллари . Они взламывали компьютерные сети Демократической партии и распространяли полученные материалы, передает со ссылкой на .

"В ходе президентской кампании 2016 Россия начала всеобъемлющую атаку на нашу демократию, и они нашли согласных на сотрудничество и активных партнеров в числе работающих на кампанию Дональда Трампа", - заявил председатель Национального комитета Демократической партии Томас Перес.

Газета не уточняет сумму иска.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал "хорошим делом" нахождения общего языка с Российской Федерацией.

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