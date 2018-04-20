Украинская нефтегазовая компания «Карпатыгаз«, которую быстрый народный депутат Александр Онищенко обвинил в участии в коррупционной схеме, якобы организованной бывшим премьер-министром Украины Арсением Яценюком, готовит против него судебный иск.

Украинская нефтегазовая компания «Карпатыгаз» готовит судебный иск к беглому народному депутату Александру Онищенко, который заявил, что благодаря ей экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк «проворачивал» коррупционные газовые схемы. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте компании, информирует svodka.net.

«ООО «Карпатыгаз» готовит судебный иск, в частности, к Александру Онищенко, об опровержении недостоверной информации и защите своей деловой репутации», – говорится в сообщении.

Онищенко, который сейчас скрывается от украинского следствия за рубежом, написал книгу «Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе».

Так, он утверждает, что деньги на парламентские выборы 2014 года тогдашний премьер-министр Яценюк заработал на коммерческой продаже газа, который предназначался для населения по льготной цене. По словам Онищенко, фигурантом схемы является ООО «Карпатыгаз».

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Яценюк в ответ заявил, что скорый нардеп мстит ему за то, что правительство в свое время лишило его коррупционных схем и влияния в Кабинете Министров.

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