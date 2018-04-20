Соответствующий законопроект президента Украины зарегистрирован в Верховной Раде 19 апреля

Документ размещен на сайте парламента.

Согласно предлагаемым изменениям, получение российского паспорта жителем Крыма в результате аннексии полуострова - это не добровольное приобретение украинцем другого гражданства. Но если житель Крыма принял участие в голосовании на так называемых «выборах», которые проводила Российская Федерация на территории Крыма - считается, что украинец получил другое гражданство охотно.

Кроме того, участие в таких выборах - это основание для лишения украинского гражданства. Такая норма касается всех граждан Украины, которые воспользовались избирательным или иным правом, что предоставляет другое гражданство.