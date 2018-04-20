|Порошенко предлагает лишать украинского гражданства за участие в «выборах» в Крыму, - законопроект
|20.04.2018 22:12
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Соответствующий законопроект президента Украины зарегистрирован в Верховной Раде 19 апреляВ Раде зарегистрирован президентский законопроект № 8297, который предусматривает лишение украинского гражданства за участие в голосовании во время так называемых "выборов" на территории аннексированного Крыма.
Фото: unian.ua
Документ размещен на сайте парламента.
Согласно предлагаемым изменениям, получение российского паспорта жителем Крыма в результате аннексии полуострова - это не добровольное приобретение украинцем другого гражданства. Но если житель Крыма принял участие в голосовании на так называемых «выборах», которые проводила Российская Федерация на территории Крыма - считается, что украинец получил другое гражданство охотно.
Кроме того, участие в таких выборах - это основание для лишения украинского гражданства. Такая норма касается всех граждан Украины, которые воспользовались избирательным или иным правом, что предоставляет другое гражданство.
Напомним, Верховная Рада признала противоправным голосование за президента Российской Федерации на территории аннексированного Крыма. "За" соответствующее постановление № 8168-1 проголосовали 255 народных депутатов.