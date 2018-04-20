Полиция в Северодонецке устанавливает обстоятельства группового отравления детей, в результате которого госпитализировали 15 детей. О таком сообщила начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Национальной полиции Украины в Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook, передает

"15 детей в возрасте от 10 до 12 лет были госпитализированы с различными по тяжести формами отравления в больницы Северодонецка и Лисичанска после еды по одному из заведений общественного питания. Сегодня дети из разных городов и районов области участвовали в детском мероприятии, во время которого они употребляли заранее изготовленные завтраки. Уже через несколько часов после еды 15 из 22 детей были госпитализированы", - написала Погукай.

Следователи открыли уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины.

"На данный момент полицией проводятся следственные (розыскные) действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению указанного правонарушения. Определяется точный круг потерпевших, пострадавших от отравления", - говорится в сообщении.

Напомним, в детскую больницу в Луганской области с пищевым отравлением попали 12 детей, которые были участниками мероприятия, организованного благотворительным фондом в Северодонецке.

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