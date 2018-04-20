Инвесторы хотят безопасности для своих активов, но в Украине имеют только риски,передает со ссылкой на .

"Самая большая проблема для экономики Украины - отсутствие верховенства права. Продажные силовики и суды не дают гарантий прав частной собственности. Инвесторы не будут рисковать тратить деньги и время, чтобы потом эти активы просто забрали. А вот как раз нам инвестиции очень нужны для роста экономики. Давление внешнего долга, который сейчас составляет $65 млрд, влияет на экономику. Но не могу сказать, что это ключевая проблема экономики. Понимаем, что будет тяжелое давление на страну относительно этих выплат в 2019-2020 годах. О проблеме дефолта говорить рано. Должны выполнять программу Международного валютного фонда, чтобы получить нужные кредиты именно для возмещения внешнего долга. Самостоятельно выплатить эти деньги можем, но не уверен, что страна готова выдержать долгий курс лечебного голодания", - пояснил финансист.

Российская экономика намного лучше украинской, ведь ее развитие началось раньше. Ждать ее уничтожения не стоит. назвал сумму государственного долга Украины. Счет идет на десятки миллиардов, однако погасить 44% долга могут помочь внешние источники.

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