Посольство РФ в Лондоне направило ноту в Министерство иностранных дел Великобритании в ответ на заявление стран "Большой семерки" об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, передает со ссылкой на ТАСС .

"Разочарованные очередным безосновательным заявлением по делу Скрипалей, которое на этот раз сделано от имени всех участников Группы семи. Вызывает сожаление, что страны "семерки" позволяют втягивать себя в антироссийскую кампанию, построенную на ничем не обоснованных обвинениях. Сегодня в МИД Великобритании была направлена ​​нота, в которой выражается несогласие российской стороны с подобной политикой", - говорится в ноте.

В ведомстве заявили, что Россия ожидает действий британской стороны "как цивилизованного и ответственного государства".

"Правительство консерваторов должно найти в себе силы преодолеть конъюнктурные политические амбиции и воздерживаться от действий, которые прямо подрывают букву и дух Конвенции о запрещении химического оружия и ведут к дальнейшему ухудшению двусторонних российско-британских отношений", - добавили в посольстве РФ.

Отметим, главы внешнеполитических ведомств стран G7 16 апреля в Оттаве сделали совместное заявление, в котором призвали Россию раскрыть якобы имеющуюся у нее программу по производству нервно-паралитического вещества "Новичок" и немедленно ответить на все вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери.

Напомним, 4 марта экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

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