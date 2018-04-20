Минздрав призывает вакцинировать детей согласно календарю прививок

В Украине поставляют вакцину "Приорикс" производства GlaxoSmithKline, которая имеет государственную регистрацию и преквалифицирована ВОЗ, - говорится на сайте МЗ .

В феврале через Минздрав и ЮНИСЕФ через острую необходимость осуществили ускоренную доставку 220 тыс. доз вакцины КПК для ответа на вспышку кори. Всего в этом году Украина получит более 2 млн доз вакцины против кори. Этого количества должно хватить для проведения прививок против кори всем возрастным группам детей, которые в этом нуждаются.

Минздрав и ЮНИСЕФ призывают родителей вакцинировать детей согласно календарю профилактических прививок: в год и шесть лет.

Напомним, за первые три месяца 2018 года в Украине корью заболели почти 10 тысяч человек , зарегистрировано восемь случаев смерти.

Корь является крайне заразной тяжелой болезнью вирусного происхождения. Вирус кори обычно передается через прямой контакт, а также через воздух, инфицирует слизистую оболочку, а затем распространяется по организму.

Первым признаком кори обычно является значительное повышение температуры, которое наступает примерно через 10-12 дней после воздействия вируса и продолжается от 4 до 7 дней. На этой начальной стадии могут появляться насморк, кашель, покраснение глаз и слезотечение, а также мелкие белые пятна на внутренней поверхности щек. Через несколько дней появляется сыпь, обычно на лице и верхней части шеи. Примерно через 3 дня сыпь распространяется по телу и в итоге появляется на руках и ногах, держится 5-6 дней и затем исчезает.