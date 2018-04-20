НАК «Нафтогаз Украины» заявляет, что готов к новым встречам с «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже, куда российская компания направила документы для расторжения контрактов.

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Об этом украинская компания сообщила на своей странице в Facebook, информирует svodka.net.

«Наш самый большой должник снова играет в игру «poker face». Отправить документы — недостаточно «для расторжения». Ждем новых встреч в Стокгольме. Уточним терминологию: Газпром инициировал арбитражное производство по изменению или отмене контрактов с нами», — говорится в сообщении «Нафтогаза».

При этом в НАК отметили, что контракты не предусматривают возможности расторгнуть их в одностороннем порядке. Они действуют и заканчиваются вместе с 2019 годом. Досрочно их действие может быть приостановлено только с согласия обеих сторон или по решению арбитража.

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В «Нафтогазе» также добавили, что в прошлый раз арбитражные производства по этим контрактам были инициированы в 2014 году, а решения по ним арбитраж вынес в 2017 и 2018 годах.

Кроме того, в украинской компании подчеркнули, что обжалование арбитражных решений не останавливает их действия, следовательно «Газпром» так же должен «Нафтогазу» $2,56 млрд и проценты.

Как сообщалось, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования «Нафтогаза» по иску к «Газпрому». НАК добилась компенсации в сумме $4,63 млрд за недопоставку российским монополистом согласованных объемов газа для транзита. «Газпром» должен заплатить $2,56 млрд в пользу «Нафтогаза».

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После этого решения Стокгольмского арбитража «Газпром» заявил об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК.

В пятницу, 20 апреля, в «Газпроме» заявили, что направили в Стокгольмский арбитраж документы на расторжение контрактов с «Нафтогазом Украины» на поставку газа и его транзит.

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