Сложившаяся ситуация не несет существенного риска для Украины

Об этом сказал глава европейского департамента Фонда Пол Томсен во время брифинга в Вашингтоне, передает "Интерфакс-Украина ".

"Длительное промедление с очередным пересмотром программы говорит само за себя", - сказал он.

Он также сообщил, что пока сложившаяся ситуация, не несет существенного риска для Украины, в том числе с учетом монетарной политики Национального банка, заслуживает самых высоких оценок.

В то же время Томсен отметил, что замедление реформ грозит Украине упущенными возможностями.