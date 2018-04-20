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В Украине замедлились реформы, - МВФ
20.04.2018 22:28
В Украине замедлились реформы, - МВФ
Сложившаяся ситуация не несет существенного риска для Украины
Международный валютный фонд отмечает некоторое ослабление реформаторских усилий власти Украины.
В Украине замедлились реформы, - МВФ Фото: english.alarabiya.net

Об этом сказал глава европейского департамента Фонда Пол Томсен во время брифинга в Вашингтоне, передает "Интерфакс-Украина".

"Длительное промедление с очередным пересмотром программы говорит само за себя", - сказал он.

Он также сообщил, что пока сложившаяся ситуация, не несет существенного риска для Украины, в том числе с учетом монетарной политики Национального банка, заслуживает самых высоких оценок.

В то же время Томсен отметил, что замедление реформ грозит Украине упущенными возможностями.

Напомним, Международная правозащитная организация, которая занимается поддержкой и исследованием состояния демократии, политических свобод и соблюдения основных прав человека, Freedom House отмечает, что в 2018 году в Украине впервые со времени революции 2014 года, наблюдается спад показателей демократических процессов.

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