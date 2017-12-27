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Кабмин уволил заступнице главы МВД Анастасию Дееву
27.12.2017 15:02
Кабмин уволил заступнице главы МВД Анастасию Дееву
Деева уволили по собственному желанию
Кабинет министров уволил замминистра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасию Деева.
Кабмин уволил заступнице главы МВД Анастасию Дееву Фото: 112.ua

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 27 декабря, об этом "Украинским новостям " сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко.

"Деева уволили по собственному желанию ", - сказал он.

Напомним, 11 ноября новым заместителем министра внутренних дел по вопросам евроинтеграции стала 24-летняя  Анастасия Деева .

Такое решение подвергалось критике из-за возраста вновь назначенной. Также в прессу попали фото Деевой в стиле "ню".

После этого заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что фотографироваться каждый может, как ему нравится, однако Деева назначен заместителем министра МВД с нарушением процедуры. Со своей стороны Арсен Аваков заявил, что назначение Деевой прошло с учетом собеседований и проведения спецпроверки.

При этом в МВД подтвердили, что назначение Деевой происходило без конкурса.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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