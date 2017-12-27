Соответствующее решение было принято на заседании правительства 27 декабря, об этом "Украинским новостям " сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко.

"Деева уволили по собственному желанию ", - сказал он.

Напомним, 11 ноября новым заместителем министра внутренних дел по вопросам евроинтеграции стала 24-летняя Анастасия Деева .

Такое решение подвергалось критике из-за возраста вновь назначенной. Также в прессу попали фото Деевой в стиле "ню".

После этого заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что фотографироваться каждый может, как ему нравится, однако Деева назначен заместителем министра МВД с нарушением процедуры. Со своей стороны Арсен Аваков заявил, что назначение Деевой прошло с учетом собеседований и проведения спецпроверки.