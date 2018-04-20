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NewsOne заявил, что принадлежащий Порошенко провайдер прекратил ретрансляцию телеканала в своем цифровом эфире
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20.04.2018 22:32
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Телеканал NewsOne отметил, что предложил телерадиокомпании
"Экспресс-информ" начать переговоры и повысить размер платежей за
ретрансляцию своих программ. Но ответа от структуры, конечным
бенефициаром которой является президент Украины Петр Порошенко, не
получил. Трансляция NewsOne велась на основании договора от 1
января 2017 года Фото: NEWSONE TV / Facebook По информации NewsOne,
трансляция осуществлялась на основании договора от 1 января 2017
года, который предусматривал автоматическое продление его
действия."Телеканал исполнял все обусловленные договором
обязательства. Несмотря на этот факт, 15 марта 2018 года мы
получили от компании "Экспресс-информ" информационное письмо об
одностороннем разрыве сотрудничества без какого-либо обоснования
причин и мотивации. С нашей точки зрения, это вызывает определенное
непонимание ситуации, так как на протяжении длительного времени это
сотрудничество не вызывало нареканий", – сказано в
сообщении.Телеканал отметил, что предложил "Экспресс-информу"
начать переговоры и повысить размер платежей за ретрансляцию, но
ответа не получил."Согласно открытым данным, которые содержатся в
Едином государственном реестре юридических лиц и гражданских
формирований, конечным бенефициаром "Телерадиокомпании
"Экспресс-информ" является президент Украины Петр
Порошенко", – подчеркнули на NewsOne.
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