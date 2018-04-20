Телеканал NewsOne отметил, что предложил телерадиокомпании "Экспресс-информ" начать переговоры и повысить размер платежей за ретрансляцию своих программ. Но ответа от структуры, конечным бенефициаром которой является президент Украины Петр Порошенко, не получил. Трансляция NewsOne велась на основании договора от 1 января 2017 года Фото: NEWSONE TV / Facebook По информации NewsOne, трансляция осуществлялась на основании договора от 1 января 2017 года, который предусматривал автоматическое продление его действия."Телеканал исполнял все обусловленные договором обязательства. Несмотря на этот факт, 15 марта 2018 года мы получили от компании "Экспресс-информ" информационное письмо об одностороннем разрыве сотрудничества без какого-либо обоснования причин и мотивации. С нашей точки зрения, это вызывает определенное непонимание ситуации, так как на протяжении длительного времени это сотрудничество не вызывало нареканий", – сказано в сообщении.Телеканал отметил, что предложил "Экспресс-информу" начать переговоры и повысить размер платежей за ретрансляцию, но ответа не получил."Согласно открытым данным, которые содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц и гражданских формирований, конечным бенефициаром "Телерадиокомпании "Экспресс-информ" является президент Украины Петр Порошенко", – подчеркнули на NewsOne. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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