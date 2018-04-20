Супрун уже победила. Даже если реформу свернут или исказят, как до этого исказили многое (хотя, будем корректными, не всё). Даже если в. о. министра здравоохранения отправят в отставку. Даже если медицинская мафия вернется к потокам. Так или иначе, Ульяна Супрун одержала моральную победу.

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Претензий к ней с самого начала было чертовски много. Мол, она не специалист, к тому же с каким-то не таким дипломом. Она не разбирается в медицине и наших реалиях. Она неумная, если переводить на конвенционном языке. Ну и главное: она пришла разрушать то, что до нее еще хотя как-то работало. Вот в этом «хоть как-то» читается цивилизационная пропасть, информирует svodka.net.

Я далек от того, чтобы подозревать в злых намерениях каждого, кто критически высказался относительно реформы, вероятно, крупнейшей по масштабам в истории нашей страны, если учитывать сложность отрасли, количество заведений и задействованных работников, в конце концов, количество тех, кого она непосредственно коснется, то есть всех нас без исключения. Не исключено, что в планах министерства заложено не одну бомбу замедленного действия, и они со временем станут взрываться, а потом начнут вопить: «Мы предупреждали!».

Но разве не взрывается ежедневно, ежечасно бомба чуть ли не в каждом доме, когда в дверь стучит болезнь? Вряд ли найдется украинец, который на собственном опыте или опыте своих близких не убедился бы в смертельной опасности машины издевательства и боли, которая называется у нас системой здравоохранения. Самое печальное, что каждый из непримиримых критиков Супрун, а это в основном врачи, знает в десятки раз больше ужасных случаев, но либо считает это положение вещей приемлемым, или, если речь идет о самых мудрых, знает, что может быть еще хуже.

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С тех пор, как Минздрав объявил перестройку, я общался со многими представителями цеха, с удивлением наблюдая постепенную эволюцию их отношения к изменениям. От категорического возмущения до осторожной надежды — обычно в подобных случаях бывает с точностью до наоборот. Прямая цитата от одного из подвижников и мучеников области: «Ну пусть бы уже хотя какая-то система появилась, чтобы система!».

Хуже тем, кто работает в более или менее успешных государственных клиниках: их главврачи или заведующие отделений научились обходить ловушки и рифы имени создателя советской медицины красного наркома Николая Семашко, помноженные на родные постсоветские улучшения, они делают свое дело, как могут (а могут иногда замечательно), изменения означают разрушение только их мира. Есть примеры, когда еще вчера образцовые по местным меркам больницы с появлением нового «менеджера», а госпожа Богатырева кадровой работой занималась как следует, почти быстро становились машинами из высасывания денег, теряли кадры и превращались в суровое постсоветское дерьмо, дополняя общий пейзаж.

И здесь будто ниоткуда появляется госпожа «из-за бугра», которая перед тем два года своей жизни бухнула в волонтерский проект «Защита патриотов», даже без тени подозрения в меркантильных намерениях, умудрилась успешно ввести не просто новую аптечку, а по сути новый стандарт первой помощи на поле боя, глотнула вдоволь бюрократии вместе с корпоративным саботажем, каким-то чудом села в министерское кресло с приставкой и. о. в тот исторический момент, когда мода на варягов прошла, и начала с тем же рвением внедрять здравый смысл. Дама, которая вместо сумочки Chanel, таскает беспородный рюкзак и передвигается вместо Range Rover обычным киевским метро. Чудачка!

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Я общался с Ульяной Супрун буквально несколько раз, но убедился, что своим сугубо украинским, а не иностранным упорством она может свернуть гору. И очень похоже, что, как ни странно, общественность теперь уже ее поддерживает. Потому что команда Супрун предложила новую модель отношений гражданина с государством, точнее с одним из ее организмов, когда само государство будет держаться на расстоянии от конкретных процессов микроменеджмента и только гарантировать и корректировать (конечно, все это в идеале).

Это показывает, как у нас надо работать с обществом: с помощью мемов. Программа «Доступные лекарства» не работает (в смысле пиара), слом системы бытовой коррупции не работает, а простые житейские советы работают. Манту нельзя мочить, перекись водорода не обеспечивает достаточного антисептического эффекта, а флюорографию не надо делать ежегодно. Не исключено, что я ошибаюсь, но мне показалось, что вот такая жалоба к ежедневному личному опыту напомнила страждущим, что в медицине главным является специальность плюс, как уже было сказано, здравый смысл. И уже потом ресурсы. А что, кто-то считал, сколько украинцы несут мимо кассы, сколько покупают лекарств и остального необходимого (например, стентов) и сколько тратят на никому не нужные конфеты?

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