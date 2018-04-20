Результат матча - 6:0 в пользу Украины

Об этом сообщает портал Sport.ua .

Сообщается, что украинские юниоры уверенно провели стартовый период, нанеся 19 бросков и забросив 2 шайбы. Сначала отличился Ланин, а затем забил Пересунько.

Второй тайм завершился с тем же счетом 2:0. Еще по голу оформили Сиротенко и Матейченко.

В заключительном отрезке встречи украинцы забили еще две шайбы и закрыли турнир убедительной победой.

Результат матча - 6:0 в пользу Украины.