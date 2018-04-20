|Сборная Украины U-18 победила на чемпионате мира по хоккею
|20.04.2018 22:37
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Результат матча - 6:0 в пользу УкраиныСборная Украины U-18 победила на чемпионате мира по хоккею сборную Румынии в домашнем матче.
Фото: twitter.com/OlympicUA
Об этом сообщает портал Sport.ua.
Сообщается, что украинские юниоры уверенно провели стартовый период, нанеся 19 бросков и забросив 2 шайбы. Сначала отличился Ланин, а затем забил Пересунько.
Второй тайм завершился с тем же счетом 2:0. Еще по голу оформили Сиротенко и Матейченко.
В заключительном отрезке встречи украинцы забили еще две шайбы и закрыли турнир убедительной победой.
Результат матча - 6:0 в пользу Украины.
15 апреля юниорская сборная Украины одержала победу над командой Австрии во втором матче хоккейного чемпионата мира в дивизионе 1В, который проходит в Киеве со счетом 5:3.
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