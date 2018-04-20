Работники зоопарка Longleat Zoo из британского Уилтшира спаслидетеныш рыже-серого валлаби. Для этого переделали обыкновенный рюкзак на сумку для ношения животного.

При рождении Ньют весил только лишь 20 г и был размером с горошину. Детеныш должно пролезть по меху матери из родового канала в сумку. Там они сосут материнское молоко и подрастают. Но мать покинула его, передает со ссылкой на .

Считается, что рыже-серые валаби из Тасмании и Восточной Австралии - очень выносливые животные. Они выживают в нетипичных для своего вида условиях британского климата.

В британских графствах Дербиршир и Сассекс существует несколько групп животных данного вида, живущих в дикой природе. Это потомки тех кенгуру, которые убежали из зоопарков в 1930 года.

Ньюту сейчас, примерно, 30 недель. Его нашли работники местного зоопарка Лонглит в Уилтшире Джемма Корот и Джоди Кобб. Они ухаживают за маленьким кенгуру по очереди, нося его с собой в переделаном рюкзаке.

"Похоже, что по какой-то причине его мама выпустила его из своей сумки в холодную погоду, но потом отказалась пустить его снова. Мы наблюдали за ним некоторое время, но когда стало ясно, что его покинули, мы должны были вмешаться.

Сначала мы кормили его каждые два часа, но теперь он питается с четырехчасовым интервалом и начал есть твердую пищу. Было немного странно постоянно носить с собой этот рюкзачок, но потом к нему привыкаешь", - говорит Джемма.

"Он настоящая личность, начинает самостоятельно выходить на улицу и исследовать внешний мир", - добавляет она.

Джемма и Джоди будут выполнять роли приемных родителей примерно еще 18 месяцев, пока детеныш валаби не откажется от искусственного вскармливания из бутылочки. Тогда его вернут в колонию ко взрослым кенгуру.

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