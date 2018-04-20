Правоохранители изъяли у жителя Александрии запас боеприпасов и взрывчатки, который нарушитель хранил на чердаке собственного дома. Об этом на своей странице в соцсети сообщил руководитель Нацполиции в Кировоградской области Сергей Кондрашенко, передает

Согласно информации, опасную находку стражи порядка обнаружили в сумке. Экс-заключенный, который отбывал наказание за разбои, хранил более трех тысяч патронов различных калибров, патрон с бронебойно-зажигательным трассирующим снарядом, электродетонаторы, несколько боеприпасов к крупнокалиберному оружию, 400 грамм тротила и корпуса от гранат.

Происхождение арсенала в настоящее время устанавливается. Владельцу схрона за содеянное грозит наказание в виде лишения свободы до 7 лет.

Напомним, сотрудники СБУ вместе с Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры изъяли большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов в Одессе.

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