|"Достижения ДНР": террористы превратили стадион "Донбасс Арена" в выставочный центр и обычный рынок (ФОТО)
|20.04.2018 22:45
|
20 апреля на объекте донецкого «Шахтера» состоялась «выставка достижений науки и промышленности в области охраны труда».
svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/
Ввиду отсутствия футбола посетителям арены предложили ознакомиться с такими «достижениями», как оборудование для работ угольной и энергетической промышленности, средства индивидуальной и коллективной защиты, макеты зданий безопасных вентиляционных комплексов на угледобывающих предприятиях и прочее. Выставка вызвала «нереальный» ажиотаж: за 9:00 на ней побывали 300 посетителей, передают местные СМИ. Об этом сообщает "Патриоты Украины", информирует svodka.net.
svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/
svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/
Читайте: В Украине резко вырос рынок новых авто
svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/
Отметим, что сами жители Донецка высмеяли проведение мероприятия, отметив его нищету. «Был на выставке горного оборудования в ЭКСПО Донбасс … 2006 год, интереса не было предела тогда. А это как бедненько», — пишут в социальной сети ВКонтакте.