«Достижения ДНР»: террористы превратили стадион «Донбасс Арена» в выставочный центр и обыкновенный рынок (ФОТО) 20 апреля на объекте донецкого «Шахтера» состоялась «выставка достижений науки и промышленности в области охраны труда». svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/ Ввиду отсутствия футбола посетителям арены предложили ознакомиться с такими «достижениями», как оборудование для работ угольной и энергетической промышленности, средства индивидуальной и коллективной защиты, макеты зданий безопасных вентиляционных комплексов на угледобывающих предприятиях и прочее. Выставка вызвала «нереальный» ажиотаж: за 9:00 на ней побывали 300 посетителей, передают местные СМИ. Об этом сообщает "Патриоты Украины", информирует svodka.net. svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/ svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/ Читайте: В Украине резко вырос рынок новых авто svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/ Отметим, что сами жители Донецка высмеяли проведение мероприятия, отметив его нищету. «Был на выставке горного оборудования в ЭКСПО Донбасс … 2006 год, интереса не было предела тогда. А это как бедненько», — пишут в социальной сети ВКонтакте.

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