На Луганщине 12 детей отравились во время благотворительного мероприятия Двое - в тяжелом состоянии 12 детей попали в больницу с отравлением после участия в мероприятии, организованного благотворительным фондом в Северодонецке Фото: з відкритих джерел Об этом сообщает председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Тыква в Facebook. "Медицинская помощь оказывается в полном объеме. Двое детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Состояние остальных - средней тяжести", - отметил Гарбуз. Он также добавил, что прокуратура Луганской области возбудила уголовное производство. Напомним, ранее в гостинице горнолыжного курорта "Плай" на Львовщине произошло массовое отравление - в больницу обратились девять человек. Юлию Скрипаль выписали из больницы

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