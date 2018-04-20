|На Луганщине 12 детей отравились во время благотворительного мероприятия
|20.04.2018 22:45
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Двое - в тяжелом состоянии12 детей попали в больницу с отравлением после участия в мероприятии, организованного благотворительным фондом в Северодонецке
Фото: з відкритих джерел
Об этом сообщает председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Тыква в Facebook.
"Медицинская помощь оказывается в полном объеме. Двое детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Состояние остальных - средней тяжести", - отметил Гарбуз.
Он также добавил, что прокуратура Луганской области возбудила уголовное производство.
Напомним, ранее в гостинице горнолыжного курорта "Плай" на Львовщине произошло массовое отравление - в больницу обратились девять человек.
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