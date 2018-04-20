Суд арестовал подозреваемого в растрате экс-заместителя председателя правления ПАО "Укргазбанк" с возможностью внесения залога на сумму 40 млн грн. 94,94% уставного капитала банка принадлежат государству Фото: Укргазбанк / Facebook "Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 40 млн грн залога", – говорится в сообщении.Такое решение суд принял 20 апреля.В полиции напомнили, что была разоблачена преступная схема по выводу и завладению средствами банка. Путем предоставления кредита заранее созданному подконтрольному фиктивному предприятию из государственного банка было выведено 100 млн грн.13 апреля экс-замглавы правления сообщили о подозрении в преступлениях, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Украины "фиктивное предпринимательство", "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".Как пишет "Украинская правда", речь, вероятно, идет об Алексее Омельяненко.Согласно информации на сайте "Укргазбанка", 94,94% уставного капитала банка принадлежат государству, он отнесен к перечню объектов государственной собственности, имеющих стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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