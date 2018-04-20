В львовский госпиталь сегодня, 20 апреля, прибыли тринадцать военнослужащих АТО. Об этом корреспонденту сообщил руководитель Западного регионального медиацентра Министерства обороны Украины Александр Поронюк.

Так, военные получили травмы в зоне проведения АТО. Пятеро из них - лежачие.

Напомним, 18 апреля в зоне проведения боевых действий на Донбассе один украинский военный получил ранение, еще один - боевое травмирование. Состояние здоровья бойцов оценивается как удовлетворительное.

Также сообщал, что с начала суток 20 апреля представители незаконных вооруженных формирований осуществили 20 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины в зоне АТО, в результате чего один украинский защитник погиб, еще один - получил ранения.

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