Гончарук назвал сроки окончательного утверждения Кабмином госбюджета-2020 - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Гончарук назвал сроки окончательного утверждения Кабмином госбюджета-2020
01.11.2019 10:32
Названа дата утверждения Кабмином госбюджета-2020
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Теги:
политика
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