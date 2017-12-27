Вчера на Байконуре запустили ракету-носитель "Зенит-2SБ" с разгонным блоком "Фрегат". Они были должны вывести на орбиту первый ангольский телекоммуникационный спутник "Ангосат", информируют общественность представители Роскосмоса. Так, успешный старт ракеты произведен был поздно вечеров - в 22:00 мск.

Сегодня утром, в 06:54 мск, произошло отделение спутника от разгонного блока. Таким образом спутник вышел на целевую орбиту.Задача аппарата AngoSat-1 - обеспечить вещание в частотных C- и Ku-диапазонах по территории Анголы и всей остальной Африки.Напомним, что договор с целью создания спутника РКК "Энергия" и Министерства телекоммуникаций и информационных технологий Анголы заключался восемь лет назад, однако, он вступил в силу лишь в 2013 году.Этот аппарат создавался на основе новой служебной платформы. В нее входят компоненты российского производства. Масса этого аппарата составила 1647 килограммов. На спутнике есть электроракетная двигательная установка, которая позволяет проводить длительное довыведение, а также коррекцию орбитального положения.

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