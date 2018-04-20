|Омбудсмен попросила Россию проверить информацию о четырех неестественных смертях в СИЗО Крыму
|20.04.2018 22:53
|
между них - двое крымских татарУполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российской коллеге по поводу информации о четырех случаях неестественной смерти в СИЗО Крыму.
Фото: k-z.com.ua
Денисова просит российского омбудсмена Татьяну Москалькову проверить такую информацию, а в случае подтверждения - провести расследование.
"Обращаюсь к вам с просьбой проверить вышеизложенную информацию и в случае ее подтверждения, провести расследование в отношении этих трагических фактов и проинформировать меня о результатах рассмотрения данного обращения", - говорится в обращении украинского омбудсмена.
Ранее Крымская правозащитная группа сообщила, что в СИЗО оккупированного Симферополя в апреле четыре человека умерли неестественной смертью. Среди них - двое крымских татар.
Поделитесь статьей с друзьями