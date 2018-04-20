между них - двое крымских татар

Денисова просит российского омбудсмена Татьяну Москалькову проверить такую ​​информацию, а в случае подтверждения - провести расследование.

"Обращаюсь к вам с просьбой проверить вышеизложенную информацию и в случае ее подтверждения, провести расследование в отношении этих трагических фактов и проинформировать меня о результатах рассмотрения данного обращения ", - говорится в обращении украинского омбудсмена.