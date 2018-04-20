Об этом нардепы рассказали в кулуарах парламента, сообщает телеканал «24».

«У меня будет бурный отдых. Завтра я еду в Винницу. Послезавтра я буду в Хмельницком», — рассказал нардеп от «Блока Петра Порошенко» Сергей Каплин.

Его коллега по фракции Иван Винник намерен посетить Новую Каховку Херсонской области и встретится с избирателями.

В «Батькивщине» также намерены встречаться с избирателями. Лидер партии Юлия Тимошенко со своей командой будет ездить по регионам «и просто послушать людей», а Александра Кужель посетит Запорожье и примет участие в марше чернобыльцев.

Нардеп от Радикальной партии Алена Кошелева собирается поехать к родителям.

«Я планирую поехать домой к родителям, потому что у меня отец заболел и мне надо быть там», — рассказала она.

«Оппоблоковец» Вадим Новинский не исключает, что на следующей неделе примет участие в заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы, а потом будут встречи с избирателями.

Планами пойти в народ в Днепропетровской и Запорожской областях поделился и другой «оппоблоковец» Александр Вилкул.

И только нардеп от БПП Александр Ревега признал, что собирается отдохнуть.

«Возможно, вероятно, недельку я отдохну», — сказал он.

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