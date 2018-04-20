|Шведский музыкант Avicii умер в 28 лет
|20.04.2018 23:01
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28-летний Берглинг находился в ОманеШведского продюсера и ди-джея Avicii (настоящее имя Тим Берглинг) нашли мертвыми в Омане
Об этом сообщает Chicago Sun Times.
Пресс-секретарь музыканта Диана Барон отметила, что 28-летний Берглинг находился в Мускате, Оман.
В 2016 году он отказался от концертов из-за проблем со здоровьем. В течение нескольких лет Avicii страдал от острого панкреатита, который вызвал чрезмерное употребление алкоголя. В 2014 году ему удалили желчный пузырь и аппендицит.
Avicii был лидером современного электронно-танцевального движения и ди-джеем, который собирал стадионы по всему миру. Он получил две награды MTV Music Awards, одну премию Billboard Music Award и заработал две номинации на Грэмми. Его самым большим хитом стал трек "Le7els". Он также написал хиты "Wake Me Up!" И "You Make Me".
Напомним, победительница первого песенного конкурса "Евровидение" швейцарская певица Лиз Ассия умерла в 94 года.