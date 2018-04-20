Президент Украины Петр Порошенко внес в парламент законопроект о внесении изменений в закон "О гражданстве Украины", он закрепляет основания для приобретения и прекращения гражданства Украины и касается, в том числе, граждан аннексированного Крыма. Документ прокомментировал глава Меджлиса крымскотатарского народа и народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Рефат Чубаров. Вчера 23.53 | комментариев: Чубаров: В работе комитета практикуется широкое участие правозащитников и представителей общественных организаций Фото: Олег Федонюк / Facebook "Действительно, некоторые новые положения, предложенные в проекте, в частности, по вопросам, которые могут служить основаниями для потери гражданства Украины, вызовут обоснованное беспокойство у жителей Крыма, проживающих во временно оккупированном Крыму. Речь идет о том, что основаниями для утраты гражданства Украины могут стать действия, совершенные человеком в результате принуждения со стороны оккупантов. Например, обязательный призыв российскими оккупантами молодого человека, проживающего в Крыму, на срочную службу. Или участие под страхом увольнения с работы в незаконных выборах, которые проводятся российскими оккупационными властями", – написал Чубаров. https://www.facebook.com/dogrujol/posts/1601698839925264 По его словам, при рассмотрении данного законопроекта в парламентских комитетах и на сессии Верховной Рады Украины все предложенные нормы будут приведены в соответствие "с принципиальными подходами государства".Чубаров отметил, что в работе комитета Верховной Рады Украины по правам человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений практикуется широкое участие правозащитников и представителей общественных организаций. 20 апреля стало известно, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект президента Украины Петра Порошенко, закрепляющий основания для приобретения и прекращения гражданства Украины.Среди прочего, в документе предлагается прекращать гражданство Украины жителям аннексированного Россией Крыма, которые участвовали в российских выборах. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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