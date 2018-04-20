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Чубаров заявил, что предложенный Порошенко законопроект о гражданстве будет доработан в комитетах Рады
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20.04.2018 23:03
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Президент Украины Петр Порошенко внес в парламент законопроект о
внесении изменений в закон "О гражданстве Украины", он закрепляет
основания для приобретения и прекращения гражданства Украины и
касается, в том числе, граждан аннексированного Крыма. Документ
прокомментировал глава Меджлиса крымскотатарского народа и народный
депутат от "Блока Петра Порошенко" Рефат Чубаров. Вчера 23.53 |
комментариев: Чубаров: В работе комитета практикуется широкое
участие правозащитников и представителей общественных организаций
Фото: Олег Федонюк / Facebook "Действительно, некоторые новые
положения, предложенные в проекте, в частности, по вопросам,
которые могут служить основаниями для потери гражданства Украины,
вызовут обоснованное беспокойство у жителей Крыма, проживающих во
временно оккупированном Крыму. Речь идет о том, что основаниями для
утраты гражданства Украины могут стать действия, совершенные
человеком в результате принуждения со стороны оккупантов. Например,
обязательный призыв российскими оккупантами молодого человека,
проживающего в Крыму, на срочную службу. Или участие под страхом
увольнения с работы в незаконных выборах, которые проводятся
российскими оккупационными властями", – написал Чубаров.
https://www.facebook.com/dogrujol/posts/1601698839925264
По его словам, при рассмотрении данного законопроекта в
парламентских комитетах и на сессии Верховной Рады Украины все
предложенные нормы будут приведены в соответствие "с
принципиальными подходами государства".Чубаров отметил, что в
работе комитета Верховной Рады Украины по правам человека,
национальных меньшинств и межнациональных отношений практикуется
широкое участие правозащитников и представителей общественных
организаций. 20 апреля стало известно, что в Верховной
Раде зарегистрирован законопроект президента Украины Петра
Порошенко, закрепляющий основания для приобретения и прекращения
гражданства Украины.Среди прочего, в документе предлагается
прекращать гражданство Украины жителям аннексированного Россией
Крыма, которые участвовали в российских выборах.
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