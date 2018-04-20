|Юниорская сборная Украины выиграла домашний ЧМ по хоккею
|20.04.2018 23:07
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В последний день чемпионата мира по юниорскому хоккею в Дивизионе ИС, который проходил в Киеве, состоялись три поединка, сообщает
После выигрыша Японии в овертайме над Италией 3:2 и победой Австрии над Венгрией 4:0, юным представителям украинской команды необходимо было брать три очка в противостоянии со сверстниками из Румынии.
Наши хоккеисты отправили записным аутсайдерам турнира по две шайбы в каждом из периодов и торжествовали 6:0. За "желто-синих" шайбами отличились - Ланин, Пересунько, Сиротенко, Матейченко, Даниленко и Морозов.
Таким образом, в турнирной таблице Украина и Австрия закончили соревнования с одинаковым показателем по 12 очков, но благодаря победе в очном противостоянии первое место и путевку в Дивизион IА получила Украина.
Стоит отметить, что Румыния понизилась в классе и будет выступать дальше в Дивизионе IIA.
Добавим, что соперниками юниорской сборной Украины на предстоящем чемпионате мира Дивизиона IА станут команды Германии, Дании, Казахстана, Норвегии, а также сборная 18-летних, которая потеряет место в элитном дивизионе ЧМ.