В последний день чемпионата мира по юниорскому хоккею в Дивизионе ИС, который проходил в Киеве, состоялись три поединка, сообщает

После выигрыша Японии в овертайме над Италией 3:2 и победой Австрии над Венгрией 4:0, юным представителям украинской команды необходимо было брать три очка в противостоянии со сверстниками из Румынии.

Наши хоккеисты отправили записным аутсайдерам турнира по две шайбы в каждом из периодов и торжествовали 6:0. За "желто-синих" шайбами ​​отличились - Ланин, Пересунько, Сиротенко, Матейченко, Даниленко и Морозов.

Таким образом, в турнирной таблице Украина и Австрия закончили соревнования с одинаковым показателем по 12 очков, но благодаря победе в очном противостоянии первое место и путевку в Дивизион IА получила Украина.

Стоит отметить, что Румыния понизилась в классе и будет выступать дальше в Дивизионе IIA.

Добавим, что соперниками юниорской сборной Украины на предстоящем чемпионате мира Дивизиона IА станут команды Германии, Дании, Казахстана, Норвегии, а также сборная 18-летних, которая потеряет место в элитном дивизионе ЧМ.

Так держать!



Сборная Украины получила зрелищную победу на чемпионате мира по хоккею между юниоров.



Уверен, наше подрастающее поколение спортсменов еще не раз позволит нам гордиться победами Украины. #GloryToUkraine pic.twitter.com/4ylX5hBk0n - Петр Порошенко (@poroshenko) 20 апреля 2018 г.

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