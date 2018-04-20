Запятнанная репутация или 250 тыс. долл

Так, в правоохранительные органы обратился житель Киевской области, который сообщил, что незнакомец требует у него 250 тыс. долларов за неразглашение сведений, которые якобы могут повредить его семейной жизни и деловой репутации, - сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Во время переговоров с потерпевшим шантажист согласился уменьшить сумму выкупа с 250 тыс. долларов до 7 тыс. 200 долларов, после чего передать флэш-накопитель с компрометирующей информацией.

При получении указанной суммы правоохранители задержали вымогателя в одном из ресторанов возле железнодорожного вокзала "Южный". Злоумышленник, который оказался 20-летним гражданином Российской Федерации, сразу после получения денежных средств планировал сесть на поезд в Москву.