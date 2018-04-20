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В Киеве задержали россиянина, который шантажировал бизнесмена
20.04.2018 23:09
В Киеве задержали россиянина, который шантажировал бизнесмена
Запятнанная репутация или 250 тыс. долл
В Киеве задержан преступник, который требовал от предпринимателя из Киевской области 250 тыс. долларов.
В Киеве задержали россиянина, который шантажировал бизнесмена Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Так, в правоохранительные органы обратился житель Киевской области, который сообщил, что незнакомец требует у него 250 тыс. долларов за неразглашение сведений, которые якобы могут повредить его семейной жизни и деловой репутации, - сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Во время переговоров с потерпевшим шантажист согласился уменьшить сумму выкупа с 250 тыс. долларов до 7 тыс. 200 долларов, после чего передать флэш-накопитель с компрометирующей информацией.

При получении указанной суммы правоохранители задержали вымогателя в одном из ресторанов возле железнодорожного вокзала "Южный". Злоумышленник, который оказался 20-летним гражданином Российской Федерации, сразу после получения денежных средств планировал сесть на поезд в Москву.

В настоящее время задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 189 УК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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