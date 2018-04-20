Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова
попросила российского омбудсмена Татьяну Москалькову
проконтролировать возможное расследование смертей четырех
задержанных в СИЗО №1 Симферополя, о которых сообщили
правозащитники. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Вчера 23.44 | комментариев: Денисова отреагировала на заявление
Крымской правозащитной группы Фото: Людмила Денісова / Facebook По
словам Денисовой, в случае подтверждения появившихся сведений
российские правоохранители должны провести расследование, а
Москалькова – проинформировать о его результатах.Крымская
правозащитная группа сообщала, что 6 апреля в изоляторе
оккупированного Симферополя нашли повешенными 69-летнего Сервера
Билялова и 46-летнего Олега Гончарова, 12 апреля – 23-летнего
Дмитрия Шиповника. 13 апреля в камере для вновь прибывших с
перерезанным горлом выявили 39-летнего Ислама
Искерова. Правозащитники считают малоубедительными версии о
самоубийстве.Они также заявили, что Следственный комитет,
прокуратура и Федеральная служба исполнения наказаний РФ никак не
освещали происшествия.
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