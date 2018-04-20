Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова попросила российского омбудсмена Татьяну Москалькову проконтролировать возможное расследование смертей четырех задержанных в СИЗО №1 Симферополя, о которых сообщили правозащитники. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.44 | комментариев: Денисова отреагировала на заявление Крымской правозащитной группы Фото: Людмила Денісова / Facebook По словам Денисовой, в случае подтверждения появившихся сведений российские правоохранители должны провести расследование, а Москалькова – проинформировать о его результатах.Крымская правозащитная группа сообщала, что 6 апреля в изоляторе оккупированного Симферополя нашли повешенными 69-летнего Сервера Билялова и 46-летнего Олега Гончарова, 12 апреля – 23-летнего Дмитрия Шиповника. 13 апреля в камере для вновь прибывших с перерезанным горлом выявили 39-летнего Ислама Искерова. Правозащитники считают малоубедительными версии о самоубийстве.Они также заявили, что Следственный комитет, прокуратура и Федеральная служба исполнения наказаний РФ никак не освещали происшествия. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки денисова людмила симферополя апреля расследование Теги: крымский конфликт