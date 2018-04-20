В сети появилось видео, на котором ученики четвертого класса Prem Tinsulanonda International School с Таиланда поют песню украинской группы "ДахаБраха", передает со ссылкой на .

Ролик опубликовала менеджер группы "ДахаБраха" Ирина Горбань на своей странице в Facebook.

""Колыбельную" "ДахаБраха" учат на уроках музыки в Таиланде", - написала она.

Писатель Сергей Жадан, певец группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, солистка группы "Крошка" Саша Кольцова записали аудиосказки. Их выложили в открытом доступе на сайте suspilne.media.

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