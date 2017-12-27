Национальное агентство по предупреждению коррупции утвердило обоснованный вывод по выявлению признаков правонарушения, связанного с коррупцией, совершенного председателем Ивано-Франковского областного совета. Об этом сообщает со ссылкой на соответствующее решение НАПК.

“Национальное агентство по предупреждению коррупции во время заседания утвердило обоснованный вывод по выявлению признаков связанного с коррупцией правонарушения, совершенного председателем Ивано-Франковского областного совета Басарабом Сергеем Михайловичем. По результатам проведения полной проверки представленной им декларации 2015 года установлено отображение недостоверных сведений, касающихся стоимости недвижимого имущества”, — говорится в сообщении.

В НАПК добавили, что субъект декларирования отметил стоимость объектов недвижимости, принадлежащих его жене на праве собственности, как “неизвестно”.

“Однако информация о стоимости таких объектов содержится в Государственном реестре прав на недвижимое имущество”, — резюмировали в НАПК.

Напомним, с 1 января 2018 года в Украине стартует очередной этап электронного декларирования.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира