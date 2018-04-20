Членам экипажа задержанного судна "Норд" грозит штраф за попытку незаконно покинуть Украину. Об этом сообщает издание "Радио Свобода", ссылаясь на слова представителя Госпогранслужбы Олега Слободяна, передает

"Они действительно совершили преступление. Оно никаких ограничений в праве передвижения или в праве выезда за границу не предусматривает. Мы сомневаемся, что российские паспорта были выданы на законных основаниях. Документы мы изъяли и составили протоколы об административном правонарушении. Им грозит штраф. Будет его взыскано или нет, будет решать суд", - сказал Слободян.

Как сообщал еще два моряка, которым все же удалось выехать в Беларусь, уже попали в Российскую Федерацию.

Напомним, 25 марта в части украинских вод Азовского моря корабль морской охраны Госпогранслужбы задержал рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом РФ.

Капитан судна "Норд" и члены суднокоманды предоставили для проверки недействительны судовые (грузовые) и паспортные документы, выданные органами на временно оккупированной территории, деятельность которых является незаконной. Сейчас на судно "Норд" наложен арест. Капитану судом была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 35 тыс. 240 грн залога. 10 апреля капитан был выпущен из-под стражи под залог.

Министерство иностранных дел РФ накануне вручило временному поверенному в делах Украины в России ноту протеста в связи с задержанием рыболовного судна "Норд", которое Москва считает своим.

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