Выводы экспертизы являются тайной следствия

Об этом пишет агентство " Украинские новости " со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины.

"Общественность ознакомится с результатами экспертизы только в суде", - сказал собеседник издания.

По его словам, выводы судебно-психологической экспертизы с применением полиграфа являются тайной следствия.

Напомним, что 13 апреля Надежда Савченко согласилась приостановить голодовку на три дня для того, чтобы пройти допрос на полиграфе.

Ранее Шевченковский суд избрал меру пресечения нардепу Надежде Савченко в виде содержании под стражей до 20 мая без возможности внесения залога.

Надежду Савченко обвиняют: в сговоре с целью совершения государственного переворота, организации госпереворота, организации покушения на жизнь государственных деятелей, организации террористического акта, содействии террористической деятельности, незаконном обращении с оружием.