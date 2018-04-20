Митингующие против назначения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром приступили к блокированию дорог в Ереване. Протестующие выдвинули свои требования к власти Фото: EPA Активисты в пятницу приступили к блокированию дорог в столице страны. Лидер протеста, депутат парламента Никол Пашинян во время митинга на площади Республики в Ереване заявил о четырех требованиях протестующих: Саргсян должен уйти в отставку с поста главы правительства. Парламенту необходимо избрать "представителя народа" премьер-министром. Формируется временное правительство. Назначаются досрочные парламентские выборы. "Мы готовы обсудить пункты этой программы, чтобы обеспечить плавную передачу власти народу без потрясений", – добавил Пашинян,9 апреля Армения перешла к парламентской форме правления. Саргсяна, который был главой государства с 2008-го по 2018 год, на специальном заседании Национального собрания (парламента) Армении избрали премьер-министром.13 апреля в Ереване из-за этого назначения начались акции протеста. В результате столкновений между правоохранителями и митингующими пострадало более 40 гражданских лиц и несколько полицейских. 18 апреля протестующие начали блокаду резиденции Саргсяна в столице страны. Силовики, которые охраняют здание, выставили по периметру колючую проволоку. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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