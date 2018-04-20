Митингующие против назначения бывшего президента Армении Сержа
Саргсяна премьер-министром приступили к блокированию дорог в
Ереване. Протестующие выдвинули свои требования к власти Фото: EPA
Активисты в пятницу приступили к блокированию дорог в столице
страны. Лидер протеста, депутат парламента Никол Пашинян во время
митинга на площади Республики в Ереване заявил о четырех
требованиях протестующих:
"Мы готовы обсудить пункты этой программы, чтобы обеспечить плавную
передачу власти народу без потрясений", – добавил Пашинян,9
апреля Армения перешла к парламентской форме правления.
Саргсяна, который был главой государства с 2008-го по 2018
год, на специальном заседании Национального собрания
(парламента) Армении избрали премьер-министром.13 апреля в
Ереване из-за этого назначения начались акции протеста. В
результате столкновений между правоохранителями и митингующими
пострадало более 40 гражданских лиц и несколько
полицейских. 18 апреля протестующие начали блокаду
резиденции Саргсяна в столице страны. Силовики, которые охраняют
здание, выставили по периметру колючую проволоку.
- Саргсян должен уйти в отставку с поста главы
правительства.
- Парламенту необходимо избрать "представителя народа"
премьер-министром.
- Формируется временное правительство.
- Назначаются досрочные парламентские выборы.
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