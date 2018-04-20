|К лету в Киеве появится 27 пунктов проката велосипедов - КГГА
|20.04.2018 23:21
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К началу летнего сезона в Киеве должно появиться 27 пунктов проката велосипедов. Об этом шла речь во время рабочего совещания заместителя председателя КГГА Дмитрия Давтяна с коллегами из департаментов транспортной инфраструктуры, благоустройства, землепользования и представителями Нацполиции, передает со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Создание развитой велоинфраструктуры - одна из ключевых задач,
которую мы ставим перед собой. Это не так просто сделать, учитывая
то, что десятилетиями инфраструктура города формировалась, как
комфортная для пассажиров, коммунального транспорта и
автовладельцев. Мы понимаем, что современные мегаполисы должны быть
дружественными всех жителей и гостей города, а велосипед является
экологическим и здоровым средством передвижения ", - подчеркнул
Давтян.