К началу летнего сезона в Киеве должно появиться 27 пунктов проката велосипедов. Об этом шла речь во время рабочего совещания заместителя председателя КГГА Дмитрия Давтяна с коллегами из департаментов транспортной инфраструктуры, благоустройства, землепользования и представителями Нацполиции, передает со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Создание развитой велоинфраструктуры - одна из ключевых задач, которую мы ставим перед собой. Это не так просто сделать, учитывая то, что десятилетиями инфраструктура города формировалась, как комфортная для пассажиров, коммунального транспорта и автовладельцев. Мы понимаем, что современные мегаполисы должны быть дружественными всех жителей и гостей города, а велосипед является экологическим и здоровым средством передвижения ", - подчеркнул Давтян.



Напомним, также в этом году в Киеве появятся новые места массового отдыха на воде.





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