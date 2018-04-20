Компания "Карпатыгаз" готовит судебный иск к народному депутату Александру Онищенко по поводу распространения им недостоверной информации, в котором фигурирует ООО "Карпатыгаз". Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте компании.

В частности, речь идет о материале "Операция "Труба". Как Народный фронт "купил" победу на выборах", опубликованном в издании "Страна". В материале Онищенко заявляет, что партия Арсения Яценюка с помощью коррупционной схемы при добыче газа получила 40 тыс. долларов и направила их на предвыборную кампанию в 2014 году. Схему, по словам Онищенко, "Народному фронту" удалось реализовать через компанию "Карпатыгаз".

В компании заявили, что данные нардепа являются недостоверными, передает со ссылкой на .

"ООО "Карпатыгаз" готовит судебный иск, в частности к Александру Онищенко, об опровержении недостоверной информации и защите своей деловой репутации", - говорится в заявлении компании.

Напомним, недавно сообщалось, что народный депутат Александр Онищенко раскрыл схему, по которой партия "Народный фронт" в 2014 году могла профинансировать свою предвыборную кампанию. Об этом он написал в своей книге "Петр Пятый".

Впоследствии группа народных депутатов фракции "Народный фронт" посетила Национальное антикоррупционное бюро Украины с требованием расследовать факты политической коррупции и "грязной кампании" против экс-премьер-министра Арсения Яценюка, которые озвучил нардеп-беглец Александр Онищенко.

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