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Лучшим украинским фильмом года признали "Киборги"
20.04.2018 23:25
Лучшим украинским фильмом года признали "Киборги"
Состоялась церемония вручения премий Украинской киноакадемии
Вечером 20 апреля состоялась церемония вручения премий Украинской киноакадемии "Золотая Юла".
Лучшим украинским фильмом года признали "Киборги" Фото: gdb.rferl.org

Лучшим фильмом года стала драма "Киборги" Ахтема Сеитаблаева. Фильм также был отмечен за лучший сценарий, грим, работу художника-постановщика и актерские работы. Всего у фильма 5 наград.

Три приза получила драма Марины Степанской "Сломя голову".

Список победителей:

Приз зрительских симпатий получила комедия "Дзидзьо. Контрабас".  Лучший режиссер: Сергей Лозница, "Кроткая".  Лучший сценарий: Наталья Ворожбит, "Киборги".  Лучшая мужская роль: Вячеслав Довженко, "Киборги".  Лучшая женская роль: Даша Плахтий, "Сломя голову".  Лучшая мужская роль второго плана: Виктор Жданов, "Киборги".  Лучшая женская роль второго плана: Нина Набока, "Припутни".  Лучший оператор: Валентин Васянович, "Уровень черного".  Лучший документальный фильм: "Дом" Слово "Тараса Томенко.  Лучший звукорежиссер: Сергей Степанский, "Сломя голову".  Лучший композитор:Никита Моисеев, "Сломя голову".  Лучший художник-постановщик: Шевкет Сейдаметов.  Лучший короткий метр: "Выпуск-97" Павла Острикова.  Лучшая анимация: "Причинение" Андрея Щербака.  Лучший грим: Лилиана Хома, "Киборги".  Лучший художник по костюмам: Светлана Симонович, "Красный".  Приз за вклад в кинематограф получил режиссер Вячеслав Криштофович.

Напомним, кинолента Ахтема Сеитаблаева "Киборги" стала абсолютным украинским рекордсменом отечественного проката за весь период независимости Украины.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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