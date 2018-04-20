Состоялась церемония вручения премий Украинской киноакадемии

Лучшим фильмом года стала драма "Киборги" Ахтема Сеитаблаева. Фильм также был отмечен за лучший сценарий, грим, работу художника-постановщика и актерские работы. Всего у фильма 5 наград.

Три приза получила драма Марины Степанской "Сломя голову".

Список победителей:

Приз зрительских симпатий получила комедия "Дзидзьо. Контрабас". Лучший режиссер: Сергей Лозница, "Кроткая". Лучший сценарий: Наталья Ворожбит, "Киборги". Лучшая мужская роль: Вячеслав Довженко, "Киборги". Лучшая женская роль: Даша Плахтий, "Сломя голову". Лучшая мужская роль второго плана: Виктор Жданов, "Киборги". Лучшая женская роль второго плана: Нина Набока, "Припутни". Лучший оператор: Валентин Васянович, "Уровень черного". Лучший документальный фильм: "Дом" Слово "Тараса Томенко. Лучший звукорежиссер: Сергей Степанский, "Сломя голову". Лучший композитор: Никита Моисеев, "Сломя голову". Лучший художник-постановщик: Шевкет Сейдаметов. Лучший короткий метр: "Выпуск-97" Павла Острикова. Лучшая анимация: "Причинение" Андрея Щербака. Лучший грим: Лилиана Хома, "Киборги". Лучший художник по костюмам: Светлана Симонович, "Красный". Приз за вклад в кинематограф получил режиссер Вячеслав Криштофович.