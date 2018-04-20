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Скончался советский космонавт Ляхов, родившийся в Украине
20.04.2018 23:27
Летчик-космонавт Владимир Ляхов с позывным Протон-1 за три полета провел на орбите 333 суток и трижды выходил в открытый космос. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.40 | комментариев: В 1979–1988 годах Ляхов трижды летал в космос Фото: gctc.ru Он родился в городе Антраците Луганской области и закончил в Харькове высшее военное авиационное училище летчиков.Став космонавтом, Ляхов совершил три полета в космос общей продолжительностью 333 суток: в феврале–августе 1979 года (в качестве командира космического корабля "Союз-32"), июне–ноябре 1983 года (командир "Союз Т-9") и августе–сентябре 1988 года (командир "Союз ТМ-6").В открытом космосе провел более семи часов (три выхода).Позывной Ляхова – Протон-1.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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