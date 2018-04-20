Летчик-космонавт Владимир Ляхов с позывным Протон-1 за три полета
провел на орбите 333 суток и трижды выходил в открытый космос. Этот
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комментариев: В 1979–1988 годах Ляхов трижды летал в космос Фото:
gctc.ru Он родился в городе Антраците Луганской области и закончил
в Харькове высшее военное авиационное училище летчиков.Став
космонавтом, Ляхов совершил три полета в космос общей
продолжительностью 333 суток: в феврале–августе 1979 года (в
качестве командира космического корабля "Союз-32"), июне–ноябре
1983 года (командир "Союз Т-9") и августе–сентябре 1988 года
(командир "Союз ТМ-6").В открытом космосе провел более семи часов
(три выхода).Позывной Ляхова – Протон-1.
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