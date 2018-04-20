В одной из школ российского поселка Большая Ижора в Ленинградской области одноклассники избивают 12-летнего мальчика из-за того, что он родился в Украине.

В частности, как СМИ, 17 апреля 6-классники избили мальчика в кабинете математики. Происходящее школьники снимали на телефоны.

По словам соседей, ребенок систематически приходит домой избитым. Причиной называют его происхождение, мальчик родился в Ивано-Франковской области. Якобы его дразнят «хохлом» и «изгоем», хотя в школе он учится с первого класса.

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