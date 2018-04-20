|Граждане Украины смогут ездить в китайскую провинцию Хайнань без виз
|20.04.2018 23:33
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Отметим, что провинция Хайнань ввела безвизовый режим для граждан 59 стран мира, между которых и УкраинаГраждане Украины с 1 мая смогут путешествовать в китайскую провинцию Хайнань без виз.
Фото: newsukraine.com.ua
Об этом сообщает сайт Министерства иностранных дел Украины.
"Украина входит в перечень стран, граждане которых могут въезжать и находиться на территории провинции Китая Хайнань без виз сроком до 30 дней", - говорится в сообщении.
В МИД уточнили, что упрощенный порядок въезда будет применяться с 1 мая для туристических поездок как в рамках групповых туров, так и для индивидуальных путешествий.
Отметим, что провинция Хайнань ввела безвизовый режим для граждан 59 стран мира, между которых и Украина.
Провинция Хайнань с населением более 8 млн человек расположена на одноименном острове на юге страны, это второй по величине остров в Китае. На острове развита индустрия отдыха и развлечений, широкая сеть отелей разного уровня. Средняя годовая температура на острове составляет +24 °С.
В 2014 году на острове было завершено строительство космодрома Вэньчан, близко него планируется открыть тематический парк, посвященный китайской космической программе.
Напомним, что украинское дипломатическое ведомство достигло договоренности о безвизовом режиме с двумя странами Южной Америки.