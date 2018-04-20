Отметим, что провинция Хайнань ввела безвизовый режим для граждан 59 стран мира, между которых и Украина

Об этом сообщает сайт Министерства иностранных дел Украины .

"Украина входит в перечень стран, граждане которых могут въезжать и находиться на территории провинции Китая Хайнань без виз сроком до 30 дней", - говорится в сообщении.

В МИД уточнили, что упрощенный порядок въезда будет применяться с 1 мая для туристических поездок как в рамках групповых туров, так и для индивидуальных путешествий.

Отметим, что провинция Хайнань ввела безвизовый режим для граждан 59 стран мира, между которых и Украина.

Провинция Хайнань с населением более 8 млн человек расположена на одноименном острове на юге страны, это второй по величине остров в Китае. На острове развита индустрия отдыха и развлечений, широкая сеть отелей разного уровня. Средняя годовая температура на острове составляет +24 °С.

В 2014 году на острове было завершено строительство космодрома Вэньчан, близко него планируется открыть тематический парк, посвященный китайской космической программе.